Paris Saint-Germain, Di Maria dopo il rinnovo: "Qui un progetto unico"

© foto di www.imagephotoagency.it

Prime parole di Angel di Maria dopo il rinnovo col Paris Saint-Germain: "È con grande piacere che rinnovo il mio impegno oggi con Paris Saint-Germain. Per tre anni ho trovato qui, a Parigi, uno straordinario contesto in cui prosperare. Giorno dopo giorno, mi sento onorato ed estremamente motivato a partecipare a un progetto così ambizioso che non esiste da nessun'altra parte in Europa. Con i miei compagni di squadra abbiamo ancora molte belle e grandi storie da scrivere insieme per continuare ad aumentare la dimensione di Paris Saint-Germain sulla mappa del calcio internazionale. Sono persino convinto che il meglio deve ancora venire".