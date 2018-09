La lista delle squadre interessate ad Adrien Rabiot si allunga. Secondo quanto riportato dai media francesi anche Bayern e Chelsea si sono unite alla corsa al centrocampista. In questo momento il Barcellona appare in vantaggio, avendo già allacciato i primi contatti da molto tempo. Fra le altre squadre interessate ci sono le italiane Juventus e Milan, oltre a Manchester City e Tottenham. In scadenza di contratto a giugno, il PSG non è fin qui riuscito a trovare un accordo per il prolungamento.