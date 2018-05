Paris Saint-Germain, Tuchel si presenta: "Sono qui per vincere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano le parole di Thomas Tuchel come nuovo tecnico del PSG. L'ex Borussia Dortmund è stato presentato quest'oggi nella capitale francese: "Vorrei ringraziare il club per la fiducia. Sono impaziente di iniziare a lavorare con la squadra. Dal primo incontro ho sentito la fiducia di tutti. Sono qui per vincere, è troppo preso per parlarne ma è chiaro che questo è il nostro obiettivo. Abbiamo dei giocatori favolosi. Voglio che ogni partita abbia la stessa importanza agli occhi dei miei giocatori. Secondo me i grandi giocatori sono quelli che lavorano di più".