Paulinho: "Barça sfida giusta, non faccio caso alle critiche dei tifosi"

Il neo centrocampista del Barcellona Paulinho ha parlato dal ritiro del Brasile delle critiche ai blaugrana per il suo ingaggio: "Questa era la sfida che volevo, il Barça ha lottato per farmi arrivare. Era il momento giusto, non poteva ricapitare un'occasione del genere. Durante la mia carriera sono sempre stato al centro delle critiche, ma io non ho mai ascoltato i pareri della gente".