Payet da urlo! Giocata e tiro all'incrocio, Marsiglia avanti 4-2 sul Lipsia

Poker del Marsiglia, che risponde al secondo gol del Lipsia arrivato al 56'. Il parziale vede ora i francesi avanti per 4-2 al 60' grazie al gol di Payet. Grande giocata del numero 10, che supera un paio di avversari in dribbling per poi entrare in area e battere il portiere tedesco con un delizioso tiro di esterno che termina la sua corsa all'incrocio dei pali. Con questo risultato, sarebbe il Marsiglia a festeggiare l'accesso alla semifinale.