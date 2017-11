Pepe: "I tifosi del Real non trasmettono entusiasmo, meglio il Besiktas"

© foto di J.M.Colomo

L'ex difensore del Real Madrid Pepe, oggi al Besiktas, ha parlato così della differenza di tifo tra i due club: "I tifosi del Besiktas sono davvero appassionati. Mi sorprendono sempre quando entriamo in campo. Forse i tifosi del Real si arrabbieranno, ma io sinceramente non credo che siano una tifoseria che trasmette entusiasmo. Tra Besiktas e Real Madrid c'è una grande differenza. In Turchia vivono di calcio". Lo riporta As.