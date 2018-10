© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ancora una volta Sergio Ramos fa parlare di sé, non solo per le sue prestazioni in campo. A due giorni dalla sfida tra Spagna e Inghilterra (2-3), infatti,

non si placano le polemiche e le accuse arrivate da più parti di aver rifilato un pestone a palla lontana a Sterling. Il capitano della Roja però non ci sta e, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, prova a difendersi: nelle immagini, infatti, si vede l'attaccante del City che già si tiene la gamba sinistra prima che arrivi il difensore. Un gesto figlio del contatto avvenuto pochi istanti prima tra Jonny Castro e Sterling. "Niente altro da dire", il commento sintetico di Sergio Ramos.