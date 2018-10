Pochettino: "Importante tornare a vincere, ora recuperare gli infortunati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Cardiff, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato ai microfoni di BBC Sport: "Dopo la sconfitta col Barcellona di mercoledì, la cosa più importante era vincere, abbiamo creato molte occasioni ma non abbiamo chiuso la partita, sono contento di avere già 18 punti in classifica prima della pausa internazionale. Siamo ad un punto dalla testa della classifica di Premier League, ma dobbiamo migliorare molto. Ora abbiamo due settimane prima della prossima partita, ma al nostro ritorno avremo un calendario molto duro. Speriamo che più giocatori saranno disponibili dopo la pausa".