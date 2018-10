Pochettino obiettivo di Real e United: gli Spurs studiano Eddie Howe

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo il Telegraph, non si sarebbe esaurito il pressing del Real Madrid, e ora anche del Manchester United, per Mauricio Pochettino. Tecnico del Tottenham dal 2014, l'argentino è il sogno di Florentino Perez in caso di addio di Julen Lopetegui. Gli Spurs avrebbero già iniziato i sondaggi per cautelarsi, in caso di addio a fine stagione, con Eddie Howe del Bournemouth.