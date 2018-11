Pogba e Messi, cena insieme a Dubai

Ultimo allenamento della settimana per la Juventus, con il gruppo sempre ridottissimo a causa dei tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. I bianconeri rimasti a Torino anche oggi si sono dedicati ad una seduta incentrata sulla parte atletica e su esercizi di tecnica....

Juventus, nulla di grave per Pjanic

Brasile-Uruguay, le formazioni ufficiali. Tanti italiani in campo

Inter, verso i 60mila spettatori per il match contro il Frosinone

Cagliari: lavoro personalizzato per Faragò, Farias e Klavan

Roma, De Rossi verso la guarigione: rientro in gruppo nei prossimi giorni

Milan, nuove conferme: operazione in vista per Bonaventura

Oggi in TV, stasera l'Italia sfida il Portogallo

Campionati Europei U19, le partite in programma

Europa Uefa Nations League, le partite in programma oggi

Juve-Inter, accordo sul prezzo del settore ospiti per i derby d'Italia

Juve, tegola Khedira: possibile distorsione alla caviglia per il tedesco

Milan, 4-0 alla Primavera: doppietta per Andrea Conti

Sampdoria, a parte Defrel. Recupero per Barreto

Un post condiviso da Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) in data: Nov 16, 2018 at 4:28 PST

Prove di intesa tra Lionel Messi e Paul Pogba ? Il centrocampista francese del Manchester United, spesso accostato al Barcellona oltre che alla Juve, ha cenato ieri a Dubai in compagnia del campione argentino. Una cena immortalata sui social , che fa inevitabilmente pensare al mercato, anche se da una cena insieme al trasferimento il passaggio è a dir poco azzardato.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy