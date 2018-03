Polonia-Arabia Saudita 3-2: Zielinski gol, in campo anche Milik

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vince, con un po' di fatica, la Polonia contro la Corea del Sud. 3-2 il punteggio finale, con il napoletano Zielinski che ha regalato il successo alla Polonia in pieno recupero. Nel primo tempo i polacchi hanno trovato il doppio vantaggio con Lewandowski e Grosicki, nel finale la Corea del Sud era riuscita incredibilmente a pareggiare nel giro di due minuti con Lee Chang-Min e Hwang Hee-Chan. Nel recupero, come detto, il gol vittoria di Zielinski. Staffetta fra i pali fra Szczesny e Skorupski, in anche anche Arkadius Milik per una mezz'ora.