Polonia, Bereszynski: "Stiamo sperimentando. Qua c'è fame di vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bartosz Bereszynski, esterno della Sampdoria, ha parlato dopo la sconfitta di ieri della Polonia contro la Repubblica Ceca: "Fin dall'inizio abbiamo cercato di crearci occasioni da gol. La Repubblica Ceca ha giocato di contropiede e purtroppo ha segnato sull'unico errore che abbiamo commesso. Potevamo non solo pareggiare, ma anche vincere. Cinque partite senza vittorie da quando è cambiato il CT? Siamo affamati di vittorie, sappiamo di essere in una fase di costruzione ma le vittorie ci darebbero fiducia. Sappiamo che questo è il momento degli esperimenti, ma visto che tanti di noi giocano in club di alto livello dovremmo adattarci velocemente".