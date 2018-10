Polonia, Brzeczek: "Abbiamo giocato male, commessi troppi errori"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Deluso Jerzy Brzeczek, commissario tecnico della Polonia, dopo la sconfitta in Nations League contro l'Italia questa sera. Ecco le dichiarazioni dei commissario tecnico polacco. "Abbiamo giocato male, soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso tantissimi errori. Prima dell'intervallo Szczesny ci ha salvato per ben due volte. Durante l'intervallo ho fatto due cambiamenti per mutare il sistema di gioco, per il momento eviterò di riproporre il 4-3-1-2. Capisco la delusione dei tifosi ma assicuro che durante le qualificazioni agli Europei la squadra sarà più forte".

Il mancato ingresso di Piatek acclamato dal pubblico?

"Non ho potuto inserire Piatek per i problemi fisici di Reca negli ultimi minuti ed ho preferito un pari ruolo come Jędrzejczyk".