Polonia, in Russia proibite domande sul futuro di Lewandowski

Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco dopo la Coppa del Mondo. Intanto la Federazione polacca, in occasione del ritiro in Russia per il Mondiale, ha proibito alla stampa di rivolgere domande al calciatore legate al proprio futuro. Ad annunciarlo è stato il portavoce della selezione polacca. L'ex calciatore del Borussia Dortmund, nel corso degli ultimi mesi, è stato accostato fortemente al Real Madrid anche se il Bayern Monaco fa muro.