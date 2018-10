Polonia, Lewandowski: "Creato poco per vincere. Dobbiamo migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale polacca, ha commentato così la sconfitta subita in casa contro l'Italia: "Abbiamo creato qualche piccola occasione nel corso della ripresa, ma troppo poche per vincere. C'è molto lavoro da fare, dobbiamo migliorare tanto. Non prendiamoci in giro, queste partite servono per prepararci alle qualificazioni. Dobbiamo costruire un nuovo modulo, con umiltà e con gioco di squadra. Fino a oggi non ho capito molto la Nations League ma è in dubbio che sia importante fare bene perché in base ai punti che ottieni i sorteggi per le qualificazioni cambiano in meglio o in peggio".