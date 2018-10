Polonia-Portogallo 2-3, A Bola in prima pagina: "Portugal show"

© foto di Lazzerini

Vittoria convincente del Portogallo sulla Polonia per 3-2 nel girone dell'Italia della Nations League con A Bola che questa mattina titola in prima pagina: "Portugal show". Tre gol ai polacchi e una lunga serie di belle giocate che hanno permesso ai lusitani di salire in vetta alla classifica del gruppo con due vittorie su due partite giocate.