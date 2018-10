Porto, Conceicao: "Tosta con la Lokomotiv: la nostra storia non basta"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa pre Lokomotiv Mosca per Sergio Conceicao, tecnico del Porto. "Cercheremo la vittoria ma dovremo essere anche bilanciati. Loro sono una squadra che si conosce ma che anche noi conosciamo. Non possiamo distrarci, stando nel gioco e in partita potremo fare un risultato positivo. Noi siamo un club storico ma guardo al campo, al presente, e dico che sarà una gara dura. Non ho Aboubakar e Soares a disposizione, serviranno altre soluzioni".