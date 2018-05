Porto, Corona: "Siamo campioni e sono felice di aver contribuito"

“Ci sono delle regole che parlano chiaro, vanno rispettate. Non è partito tutto da noi, ma da un ragionamento logico”. Così a TuttoMercatoWeb il ds del Cittadella a proposito del rinvio dei playoff di Serie B. Che aria tira in preparazione della partita? “Stiamo lavorando con...

Roma, è fatta per Coric: domani sosterrà le visite mediche

Napoli, la Roma di Monchi cerca il sorpasso per l'obiettivo Fabian Ruiz

Gazzola: "In A molta più qualità, ma il Parma farà tutto il necessario"

Sampdoria, ag. Caprari: "Ancora non avete visto il vero Gianluca"

Parma, Faggiano: "Ho un contratto. Se non mi cacciano, resto qui"

Italia, Mancini: "Balotelli? Se gioca come sa non ci saranno problemi"

Roma, passi avanti per Marcano: domani si può chiudere

Fiorentina, Bruno Gaspar in uscita: lo vuole il Benfica

Juventus, la trattativa per Darmian procede spedita: le ultime

Roma, Juventus pronta a pagare la clausola rescissoria per Pellegrini

Inter, prossima settimana decisiva per il rinnovo di Icardi

Ventura: "Io distrutto e delegittimato, non sarei andato al Mondiale"

Un tifoso a Vidal: "Ti aspettiamo alla Juve". E lui mette like

Il centrocampista del Porto Jesus Corona ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della società: "E'stato un momento indimenticabile. E' stata una cosa meravigliosa per tutti noi. Abbiamo lavorato e lottato duramente per arrivare alla fine e festeggiare con i nostri tifosi che da tempo meritavano questa gioia. Il Porto è tornato ad essere campione e sono felice di aver contribuito a questa conquista".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy