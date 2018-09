Porto, Herrera: "200 partite con questa maglia, spero di farne altre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

200 presenze con la maglia del Porto per Hector Herrera, centrocampista messicano che ha parlato dopo la vittoria sul Vitoria Setubal: “È un orgoglio indossare questa maglia, non avrei mai immaginato che avrei vissuto cose così belle nel calcio e oggi è un giorno in cui ho raggiunto un altro obiettivo. Sono molto felice e orgoglioso di essere in questo club e di indossare questa maglia. Oggi ho fatto la presenza numero 200, spero di farne molte altre”.