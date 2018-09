Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza. “Una scelta di vita e di progetto. È stata un’intuizione felice. Sono contento di vedere Marco felice. Ho notato grande forza di progettare da parte del presidente, che vuole far diventare l’UD Ibiza uno dei club più importanti della Liga Spagnola....

Danimarca, guai per Bendtner: aggressione a un tassista

Benfica, a gennaio nuova offerta al Trabzonspor per Omur

Tonfo della R.Ceca in Russia: finisce 5-1. Schick fa 90' in panchina

Tottenham, problema muscolare per Dele Alli. Ma con l'Inter ci sarà

Benfica-Manchester City: duello per Sarmiento, baby-stella del Charlton

Belgio, Martinez non si fida: "Islanda tosta, tra le migliori d'Europa dietro"

Tottenham, Alderweireld: "Falsità su di me, mai chiesto di andare"

Manchester United, Mourinho resta in sella: la fiducia di Woodward

Porto, pronto il rinnovo per l'ex interista Alex Telles

Il Wolverhampton dice no a United e City per Ruben Neves

Il Porto vuole rinnovare il contratto di Alex Telles , terzino mancino classe '92 che nella stagione 2015-16 ha vestito la maglia dell'Inter. Per il brasiliano, scrive A Bola , è pronto il nuovo accordo in scadenza nel 2023. L'attuale contratto del calciatore è valido fino al 2021.

