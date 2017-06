Porto, Telles: "Penalizzati dagli arbitri: siamo una big, vogliamo correttezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima stagione con la maglia del Porto sicuramente positiva per Alex Telles, che tuttavia non è riuscito a conquistare il titolo. A suo dire, anche per colpa della classe arbitrale: "Soprattutto nel girone d'andata le cose non sono andate bene sotto questo punto di vista, non ci hanno concesso tanti rigori e vari errori ci hanno impedito di raccogliere più punti. Il Porto è una big, un 'gigante': ha una grande storia e vuole vederci chiaro, pertanto vogliamo giustizia e un gioco pulito". Queste le sue parole rilasciate ai microfoni diEsporte Interativo.