Portogallo-Egitto 2-1, Record esalta CR7: "Il migliore del mondo"

Il quotidiano portoghese Record di questa mattina apre in prima pagina esaltando la prestazione di Cristiano Ronaldo nella vittoria in amichevole contro l'Egitto per 2-1: "Il migliore del mondo". Il fenomeno del Real Madrid ha segnato due reti in cinque minuti dopo il 90', ribaltando l'iniziale vantaggio degli africani ad opera del solito Salah.