Portogallo, Santos: "Abbiamo sofferto troppo, male in alcune situazioni"

© foto di Imago/Image Sport

Il commissario tecnico Fernando Santos ha analizzato la vittoria contro la Polonia ai microfoni della Uefa. L'allenatore portoghese ha comunque evidenziato la sua delusione su alcuni episodi: "Ci sono state delle fasi di gioco che non mi sono piaciute. Siamo partiti bene, abbiamo giocato meglio di loro. Abbiamo sofferto, ma normalmente questo non succede. La Polonia ha difeso bene e ha creato alcuni pericoli in contropiede, ma li abbiamo affrontati nel modo giusto. Abbiamo mostrato la nostra qualità andando sul 3-1, ma abbiamo sprecato alcune occasioni. Non siamo stati concreti e dinamici sul pallone. Abbiamo sofferto fino alla fine, ma alla fine siamo stati in grado di creare i pericoli maggiori", ha concluso Santos.