Premier, i risultati: Liverpool in UCL, Burnley in EL, Swansea retrocesso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa oggi pomeriggio la Premier League 2017-2018. Tanti i verdetti arrivati in questo 38° turno: il Liverpool conquista la qualificazione in Champions, il Burnley quella in Europa League. City da record, con 100 punti in classifica, e Southampton salvo a spese dello Swansea. Questi tutti i risultati e i marcatori:

Newcastle-Chelsea 3-0 (23' Gayle, 59' e 63' Pérez)

Liverpool-Brighton 4-0 (26' Salah, 40' Lovren, 53' Solanke, 85' Robertson)

Burnley-Bournemouth 1-2 (39' Wood, 74' King, 93’ Wilson)

Crystal Palace-WBA 2-0 (7’ Zaha, 78' Van Aanholt)

Huddersfield-Arsenal 0-1 (38' Aubameyang)

Manchester United-Watford 1-0 (34' Rashford)

Southampton-Manchester City 0-1 (94’ Gabriel Jesus)

Swansea-Stoke 1-2 (14' King, 31' Ndiaye, 41' Crouch)

Tottenham-Leicester 5-4 (4’ e 73' Vardy, 7' e 76' Kane, 16' Mahrez, 47' Iheanacho, 49' e 60' Lamela, 53' aut. Fuchs)

West Ham-Everton 3-1 (39' e 82' Lanzini, 63' Arnautovic, 74' Niasse)