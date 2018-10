Premier League, Chelsea-Man United 2-2. Spettacolo a Stamford Bridge

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Spettacolare 2-2 a Stamford Bridge fra Chelsea e Manchester United. Padroni di casa avanti al 21' con Antonio Rudiger che sfrutta una marcatura sbagliata di Pogba per andare a segno su calcio piazzato. Pari dei Red Devils al 55' con Anthony Martial che insacca dopo un batti e ribatti in area dei Blues. Il francese 18 minuti dopo firma anche il sorpasso per gli uomini di Josè Mourinho che poi vengono clamorosamente ripresi al 96' con il secondo gol consecutivo in maglia Blues di Ross Barley. Con questo pari il Chelsea sale momentaneamente al primo posto in solitaria con 21 punti in attesa delle gare di Manchester City e Liverpool.

Di seguito il programma completo della nona giornata di Premier League:

Bournemouth-Southampton

Cardiff-Fulham

Manchester City-Burnley

Newcastle-Brighton

West Ham-Tottenham

Wolverhampton-Watford

Huddersfiled-Liverpool