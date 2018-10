Premier League, il Manchester United torna alla vittoria contro l'Everton

© foto di imago sportfotodienst

Si è conclusa anche l'ultima partita domenicale della 10^ giornata di Premier League. Un incontro importante in quel di Old Trafford, dove il Manchester United è tornato alla vittoria, con una certa sofferenza ma legittimando il successo con una prestazione più che sufficiente, battendo 2-1 l'Everton. Avanti i Red Devils nel primo tempo: Pogba inizialmente si fa parare il rigore da Pickford, ma è abile a depositare in rete la ribattuta. Martial, che sta vivendo un momento molto positivo, ad inizio secondo tempo mette la freccia per i suoi, prima del gol di Sigurdsson su rigore ad accorciare le distanze. Ma non basta: la squadra di Mourinho scavalca proprio i Toffees in classifica.

Il programma della 10^ giornata di Premier League

27.10 16:00 Brighton-Wolves 1-0

27.10 16:00 Fulham-Bournemouth 0-3

27.10 16:00 Liverpool-Cardiff 4-1

27.10 16:00 Southampton-Newcastle 0-0

27.10 16:00 WatfordHuddersfield 3-0

27.10 18:30 Leicester-West Ham 1-1

28.10 14:30 Burnley-Chelsea 0-4

28.10. 14:30 Crystal Palace-Arsenal 2-2

28.10 17:00 Manchester Utd-Everton

29.10 21:00 Tottenham-Manchester City