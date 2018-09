Premier League, il Tottenham torna a respirare: 2-1 al Brighton

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le sconfitte contro Liverpool e Inter, il Tottenham è tornato a vincere battendo 2-1 il Brighton in trasferta. Decisivi per gli Spurs il rigore trasformato da Harry Kane al 42' e al bellissimo gol messo a segno da Lamela al 76'. Inutile invece il gol Anthony Knockaert al 93' per i padroni di casa. Con questo successo il Tottenham sale a 12 punti e stacca il Manchester United mentre il Brighton resta a quota 5.



PREMIER LEAGUE - 6° TURNO

Fulham-Watford 1-1

Burnley-Bournemouth 4-0

Cardiff-Manchester City 0-5

Crystal Palace-Newcastle 0-0

Leicester-Huddersfield 3-1

Liverpool-Southampton 3-0

Manchester Utd-Wolves 1-1

Brighton-Tottenham 1-2

DOMENICA 23 SETTEMBRE

14:30 West Ham-Chelsea

17:00 Arsenal-Everton