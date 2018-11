Premier League, il Tottenham vince a fatica: battuto 1-0 il Crystal Palace

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le fatiche di Champions League, il Tottenham vince anche in Premier League. La squadra di Pochettino con qualche difficoltà ha battuto 1-0 il Crystal Palace grazie alla rete decisiva di Foyth arrivata al 66'. Seconda vittoria di fila per gli Spurs che salgono a 27 punti in classifica mentre ennesimo ko per il Palace che resta a quota 8.

Questo il programma completo della dodicesima giornata di Premier:

10/11

13:30 Cardiff-Brighton 2-1

16:00 Huddersfield-West Ham 1-1

16:00 Leicester-Burnley 0-0

16:00 Newcastle-Bournemouth 2-1

16:00 Southampton-Watford 1-1

18:30 Crystal Palace-Tottenham 0-1

11/11

13:00 Liverpool-Fulham

15:15 Chelsea-Everton

17:30 Arsenal-Wolves

17:30 Manchester City-Manchester Utd