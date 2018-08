Premier League, il Tottenham vince ancora. West Ham rimontato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio di Premier League i gol non mancano mai. Ne sono arrivati dodici nelle quattro gare in programma alle 16, dove a dare spettacolo sono state soprattutto Tottenham e Fulham, con la vittoria degli Spurs che volano a punteggio pieno. Così come il Bournemouth, corsaro sul campo del West Ham. Brilla anche l'Everton, vittoria 2-1 contro il Southampton. Di seguito i risultati del pomeriggio e il resto del programma della seconda giornata del campionato inglese.

Everton-Southampton 2-1 (15' Walcott, 31' Richarlison, 54' Ings)

Leicester-Wolverhampton 2-0 (29' Aut. Doherty, 45' Maddison)

Tottenham-Fulham 3-1 (43' Lucas, 52' Mitrovic, 74' Trippier, 77' Kane)

West Ham-Bournemouth 1-2 (33' Arnautovic, 60' Wilson, 66' Cook)

Il programma

Chelsea - Arsenal (18/8, ore 18:30)

Burnley - Watford (19/8, ore 14:30)

Manchester City - Huddersfield (19/8, ore 14:30)

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)