Premier League, il Watford vola a punteggio pieno: 3-1 al Burnley

Grande inizio di campionato per il Watford che dopo aver battuto il Brighton ha sconfitto 3-1 in trasferta anche il Burnley volando a punteggio pieno in testa alla classifica. La squadra di Javi Gracia è passata in vantaggio al 3' con Gray ma al 6' è stata raggiunta dal gol di Tarkowski che ha riportato la gara sull'1-1. Nella ripresa però il Watford ha trovato i tre punti grazie ai gol di Deeney e Hughes e ha conquistato altri tre punti. Male il Burnley, che ha conquistato appena un punto in due gare.

PREMIER LEAGUE 2° TURNO

Cardiff-Newcastle 0-0

Everton-Southampton 2-1

Leicester-Wolverhampton 2-0

Tottenham-Fulham 3-1

West Ham-Bournemouth 1-2

Chelsea - Arsenal 3-2

DOMENICA

Burnley - Watford 1-3

Manchester City - Huddersfield 6-1

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)