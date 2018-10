Premier League: le formazioni di Chelsea-Man Utd. Sarri punta su Morata

Arrivano le formazioni ufficiali di Chelsea-Manchester United, anticipo del sabato per la nona giornata di Premier League:

Chelsea: Azzizabalaga; Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, M. Alonso; Kovacic, Jorginho, Kanté; William, Morata, Hazard. Allenatore: Sarri.

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Mata, Matic, Pogba, Rashford; Lukaku. Martial. Allenatore: Mourinho.

Today's team to play Man Utd... #CHEMUN pic.twitter.com/L0VMVLEOUg

🥁 Here it is - today's #MUFC team news! 🥁#CHEMUN pic.twitter.com/RUILdV8cvY

— Manchester United (@ManUtd) 20 ottobre 2018