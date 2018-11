Premier League, occasione persa per il Chelsea: solo 0-0 con l'Everton

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Occasione mancata per il Chelsea, che in casa contro l’Everton non va oltre lo 0-0. Vincendo la squadra di Maurizio Sarri sarebbe salita in vetta alla classifica col Liverpool, invece resta al terzo posto con 28 punti. L’Everton resta invece a quota 19. Di seguito i risultati della giornata nel dettaglio:

Questo il programma completo della dodicesima giornata di Premier:

10/11

13:30 Cardiff-Brighton 2-1

16:00 Huddersfield-West Ham 1-1

16:00 Leicester-Burnley 0-0

16:00 Newcastle-Bournemouth 2-1

16:00 Southampton-Watford 1-1

18:30 Crystal Palace-Tottenham 0-1

11/11

13:00 Liverpool-Fulham 2-0

15:15 Chelsea-Everton 0-0

17:30 Arsenal-Wolves

17:30 Manchester City-Manchester Utd