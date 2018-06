Premier League, sorteggiato il calendario: Arsenal-Man City al 1° turno

© foto di Federico De Luca

Giornata importante in Inghilterra dove questa mattina è stato sorteggiato il calendario della prossima Premier League. Il campionato prenderà il via il prossimo sabato 11 agosto e per la gioia dei tifosi si inizierà subito forte, con Arsenal-Manchester City come gara di cartello.

Il 26 dicembre, a differenza di altre volte, sarà un boxing day piuttosto 'scarico', senza scontri fra big. In compenso si recupera a capodanno, visto che l'1 gennaio ci sarà Manchester City-Liverpool. Chiusura il 12 maggio con partite, almeno sulla carta, abbordabili per le big. Di seguito la prima giornata completa e a margine il link per leggere il calendario integrale della Premier League 2018/2019.

Giornata 1, 11 agosto 2018

Arsenal-Man City

AFC Bournemouth-Cardiff City

Fulham-Crystal Palace

Huddersfield Town-Chelsea

Liverpool-West Ham

Man Utd-Leicester City

Newcastle United-Spurs

Southampton-Burnley

Watford-Brighton

Wolves-Everton