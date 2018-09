Premier, tandem in testa: Chelsea e Liverpool. Il City tiene il passo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tiene il passo del Liverpool, il Chelsea di Maurizio Sarri. Pokerissimo di vittorie in Premier League per i Blues, stavolta in rimonta per 4-1 contro il Cardiff City. Dietro tiene botta il Manchester City, a 13 punti, incappato solo nel pari alla terza contro il Wolverhampton. In attesa del Watford, che potrebbe raggiungere le prime due in classifica, bene il Bournemouth ora sempre in zona europea.

15 Chelsea, Liverpool

13 Manchester City

12 Watford *

10 Bournemouth

9 Tottenham, Arsenal

6 Everton *, Leicester, Manchester United *, Crystal palace

5 Wolverhampton *

4 Southampton*, Brighton *, Fulham

2 Cardiff, Huddersfield

1 Newcastle, Burnley *

0 West Ham *

* = una partita in meno