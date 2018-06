Pres. Benfica: "Farò una follia: prenderò gli svincolati dello Sporting"

Doveva sorprendere tutti. Voleva sorprendere tutti, Florentino Perez. E ci è riuscito. All'improvviso, in un caldo pomeriggio di giugno, il Real Madrid ha ufficializzato Julen Lopetegui come nuovo allenatore dei Blancos. Nonostante il rinnovo con la Spagna, Lopetegui lascerà le Furie...

Cerri saluta Perugia: "Mi sono sempre sentito come a casa"

Venezia, Inzaghi: "Due anni meravigliosi. Per sempre uno di voi"

Pres. Padova: "Un paio di trattative da chiudere in settimana"

Pescara, concorrenza all'Avellino per Tripaldelli del Sassuolo

Livorno, trattativa per Morosini del Piacenza

Entella, tutto su Tedino: la situazione per la panchina

Ciociaria Oggi: "Infermeria piena. Ma il Frosinone non mollerà nulla"

Frosinone, i convocati per la finale d'andata. Out tre titolari

Avellino, visite mediche a Roma per il belga Kawaya

Padova-Pinzi rinnovo ok. Da Clemenza a Schiavone, le ultime

Corini: "Palermo-Frosinone? Gialloblù favoriti per la A"

Bari, Giancaspro rassicura la piazza: "Ci iscriveremo in Serie B"

Avellino, in arrivo Melegoni dall'Atalanta

