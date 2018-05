Pres. PSG: "Mbappe vale 1 miliardo, ma anche a quella cifra non lo venderei"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha parlato a Canal+ rispondendo brevemente anche alle voci di mercato che vorrebbero il Manchester City interessato all'attaccante Kylian Mbappe: "Per quanto mi riguarda, Mbappe vale non meno di un miliardo. Ma anche se mi offrissero questi soldi, non lo venderei".