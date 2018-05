PSG, Al Khelaifi: "Neymar stanco delle voci, è sicuro che rimane qui"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Ancora una volta il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi ha parlato del futuro di Neymar: "L'ho ripetuto 10.000 volte, rimane. Suo padre mi ha detto: "Il suo futuro è a Parigi". Neymar è stanco di queste voci. Sono i media spagnoli che dicono che andrà via. Se ci credi, male per te, non risponderò a questa domanda per sempre. Ha un contratto di quattro anni".