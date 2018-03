PSG-Angers 2-1, doppio Mbappé: i transalpini vincono in dieci uomini

© foto di J.M.Colomo

Il Paris Saint-Germain ringrazia Mbappé e supera l'Angers nel 31° turno di Ligue 1. Doppietta della stellina ex Monaco, a segno tra il 12' e il 25', prima del gol della speranza ospite di Ekambi (75'). Parigini costretti anche stavolta a giocare in dieci a causa dell'espulsione di Thiago Motta al 16'. Con questo risultato la squadra di Emery blinda ulteriormente il primato in classifica a quota 80 punti, mentre l'Angers resta quattordicesimo con 32 lunghezze.