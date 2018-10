PSG-Barça, tensione: vietato a un dirigente il viaggio in Catalogna

Tra i più convincenti ieri sera al Ferraris, Jorginho ha preso quasi tutte sufficienze piene al termine di Italia-Ucraina 1-1. L'unico 5.5 è di Tuttosport: "Non riesce a incidere come ci si aspetterebbe da lui, visto quanto propone al Chelsea". "Grazie a lui un'Italia più sarriana,...

Il Messaggero: "Bernardeschi illude, ma gli azzurri non vanno oltre l'1-1"

La Stampa: "Nazionale, in un anno una sola vittoria"

La Gazzetta dello Sport titola: "Questa Italia che non vince"

Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Milan, Paquetà!"

L'Unione Sarda: "Bene l'esordio in Nazionale di Barella"

Milan, il QS-Sport: "Preso Paquetà. Il brasiliano arriva per 35 milioni"

Tuttosport: "E' sparita l'Italia". Gli azzurri non sanno vincere

Fiorentina, La Nazione titola: "Senza Veretout non si può"

Empoli, La Nazione titola: "Un nuovo consulto per Manuel Pasqual"

Rapporti tesi fra Barcellona e Paris saint-Germain, che persistono da oltre un anno. Prima il tentativo catalano di strappare Verratti ai francesi, flirtando con il giocatore e irritando il PSG. Poi, l'acquisto shock di Neymar, strappato al Barça per 222 milioni. Affare che ha lasciato strascichi pesanti. L'ultimo caso, quello relativo ad Adrien Rabiot, non sta facendo altro che aumentare la tensione: il centrocampista si è rifiutato a più riprese di rinnovare con i parigini e la maglia blaugrana potrebbe essere quella che indosserà a partire dalla prossima estate. Secondo quanto riportato da Sport il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi ha proibito che uno dei suoi esecutivi, Adrien Tarascon, responsabile delle statistiche delle partite del Paris, partecipi a un evento organizzato proprio dla Bartcellona, nella fattispecie lo Sports Technology Symposium .

