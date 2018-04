PSG, Ben Arfa denuncia il club alla Lega Calcio

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il centrocampista offensivo del Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa ha presentato una denuncia contro il proprio club tramite presso la Lega dei calciatori professionisti francese (LFP) per ottenere l'annullamento di due multe ricevute in stagione, tra cui una da 100mila euro per non essersi presentato al raduno della squadra a Doha lo scorso inverno. Il giocatore è in scadenza con i parigini nel corso del prossimo giugno.