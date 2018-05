PSG, Ben Arfa unico non convocato per la finale di Coppa di Francia

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Continua la guerra interna tra il Paris Saint-Germain e il centrocampista offensivo Hatem Ben Arfa. Il giocatore, che ha festeggiato nelle ultime settimane sui social un anno senza scendere in campo con torta e champagne, è l'unico calciatore della rosa non convocato per motivi tecnici per la finale di Coppa di Francia di questa sera contro il Les Herbiers.