PSG, c'è l'accordo con il Bayern Monaco per Bernat

Buona la prima per la SPAL di Leonardo Semplici. Vittoria sul Bologna e tanta carica positiva per affrontare le prossime partite. “Ci tenevamo a partire col piede giusto. Contro il Bologna la partita aveva doppio valore: prima di campionato e derby. Siamo partiti bene. Devo elogiare...

Atalanta-Frosinone, Gomez pennella e Hateboer segna: 2-0 per gli orobici

Napoli, Callejon convince: si attende l'offerta per il rinnovo

Rabiot verso l'addio al PSG: Juventus in pole, è sfida al Barcellona

Troppo Gomez e troppa Atalanta per il Frosinone: finisce con un netto 4-0

DS Siviglia: "Gonalons in prestito, parleremo con la Roma del riscatto"

Empoli, Krunic: "Non volevo partire, spero di segnare con continuità"

Atalanta, Gasperini: "Gomez il nostro CR7, è fondamentale per noi"

Gomez come il buon vino. E l'Atalanta sogna il record europeo

Atalanta, Hateboer: "Il gol in Europa mi ha dato molta fiducia"

Ad Sassuolo: "Spalletti sia onesto: Inter sottotono, il campo non c'entra"

Roma, Kluivert: "Felice per la nostra partenza, bella vittoria"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 agosto

Juan Bernat (25), in uscita dal Bayern Monaco, alla fine dovrebbe trasferirsi al PSG. Secondo quanto riporta l'emittente spagnola Cadena SER infatti il club francese avrebbe trovato un accordo con il Bayern Monaco per l'acquisto del giocatore richiesto da Thomas Tuchel, che preferiva Bernat a Filipe Luis dell'Atletico Madrid.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy