PSG, Cavani: "Processo di crescita, ma con Neymar e Mbappè tutto ok"

Edinson Cavani ha parlato così del rapporto con Kylian Mbappé e Neymar, sempre molto discusso in patria: "C'è un processo di crescita ma questo non vuole dire che non vada d'accordo con Neymar e Mbappè, spero che le cose migliorino sempre per fare una grande stagione, tutti insieme", ha detto all'AFP.