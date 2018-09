PSG, Di Maria: "Spero che questo sia il mio ultimo club in Europa"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

L'estate scorsa sembrava pronto a salutare Parigi, ma Angel Di Maria non si vede affatto in un'altra squadra europea. Lo ha dichiarato lo stesso fantasista del PSG, intervistato da Telefoot: "Ho sempre detto che voglio ritirarmi in Argentina, ma spero che il mio ultimo club in Europa sia il PSG. Qui sono felice, la società sa cosa voglio e io so cosa vuole la società". Per Di Maria a breve potrebbe arrivare così un'offerta di rinnovo.