PSG, Emery: "Serve tempo per diventare come Inter, Juve e Milan"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Unai Emery, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato della tradizione del club parigino in occasione della conferenza stampa di viglia della sfida di Coppa di Francia con il Caen (in programma stasera): "Il PSG è un club nuovo, che ha gli stessi titoli del Lione. Negli altri campionati il Bayern Monaco ha più titoli delle altre tedesche; il Real Madrid e il Barcellona ne hanno di più della altre spagnole; Inter, Milan e Juve ne hanno di più delle altre italiane. Per migliorare la storia del club serviranno tempo e pazienza".