PSG, Emery verso l'esonero immediato: Maxwell per finire la stagione

Unai Emery a un passo dall'esonero. Addirittura immediato: secondo quanto riferito da rmcsport.bfmtv.com, il PSG starebbe pensando a silurare a stagione in corso (e d'altra parte, praticamente già decisa) il tecnico basco. Tra le alternative, nell'immediato, Maxwell, ex terzino anche dell'Inter. Per la prossima stagione, invece, cinque nomi: Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Carlo Ancelotti, Diego Simeone e Luis Enrique.