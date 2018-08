PSG, Guedes non convocato contro il Guingamp: Valencia più vicino

© foto di Imago/Image Sport

Gonçalo Guedes si avvicina al Valencia. L'allenatore del PSG, Thomas Tuchel, ha infatti comunicato in conferenza stampa che il giovane talento portoghese non sarà convocato per la sfida di domani contro il Guingamp, valida per la seconda giornata di Ligue 1. Guedes è infatti completamente fuori dal progetto tecnico del club transalpino.