PSG, L'Equipe elogia il nuovo Neymar: "Versione 2.0"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con Neymar titolando: "Versione 2.0". La star brasiliana ha approcciato la seconda stagione in Ligue 1 in modo diverso rispetto all'anno scorso. Ha rimpiazzato la voglia di emergere da solo giocando più semplice e mettendosi al servizio dei compagni di squadra.