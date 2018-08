PSG, il millennial Weah verso il prestito allo Strasburgo

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

E' uno dei millennial più promettenti d'Europa, fosse solo per quel cognome che porta scritto dietro la maglietta, sopra al suo numero 21 al PSG. Ora, però, Timothy Weah (18) potrebbe cambiare squadra, almeno temporaneamente. Stando a quanto riferito dai colleghi francesi di RMC Sport, l'attaccante statunitense potrebbe lasciare i parigini in prestito, muovendosi verso il Racing Strasburgo. Ha già incantato nelle prime partite e ora il ds Henrique sta pensando di mandarlo a giocare. Farsi le ossa, per fare ancora meglio poi con la casacca dei campioni di Francia.