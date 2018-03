PSG, L'Equipe in prima pagina: "Verratti deve crescere"

“Verratti deve crescere”. Titola così L'Equipe in vista di Paris Saint-Germain-Angers, match in programma oggi alle 17 e valido per la Ligue 1. Il giornale francese scrive che il centrocampista italiano ex Pescara, dopo quasi sei anni in Francia, ha ancora delle difficoltà ma deve migliorare per conquistare definitivamente media e tifosi transalpini.